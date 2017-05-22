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Шведы, чехи и швейцарцы сыграют в одной группе с россиянами на ЧМ-2018

Источник:  IIHFКомментарии

Хоккеисты сборной России на групповом этапе чемпионата мира-2018 сыграют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в Дании. Сборная России сыграет в группе A, матчи которой примет «Ройал-Арена» в Копенгагене. В группе B в Хернинге встретятся команды Канады, США, Финляндии, Германии, Норвегии, Латвии и Южной Кореи.

На завершившемся чемпионате мира-2017, проходившем в Кельне и Париже, сборная России заняла третье место. В финале турнира сборная Швеции в серии буллитов победила команду Канады.

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