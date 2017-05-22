Шведы, чехи и швейцарцы сыграют в одной группе с россиянами на ЧМ-2018
Хоккеисты сборной России на групповом этапе
чемпионата мира-2018 сыграют в одной группе с командами Швеции, Чехии,
Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии, сообщает официальный сайт Международной
федерации хоккея (IIHF).
Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в
Дании. Сборная России сыграет в группе A, матчи которой примет «Ройал-Арена» в
Копенгагене. В группе B в Хернинге встретятся команды Канады, США, Финляндии,
Германии, Норвегии, Латвии и Южной Кореи.
На завершившемся чемпионате мира-2017,
проходившем в Кельне и Париже, сборная России заняла третье место. В финале
турнира сборная Швеции в серии буллитов победила команду Канады.
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