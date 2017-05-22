Букмекеры высоко оценивают шансы «Нэшвилла» завершить серию с «Анахаймом» в шестом матче
Букмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Нэшвилл» примет «Анахайм».
Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффициентом 2,16, тогда как виктория гостей идет за 3,05.
За ничью букмекеры предлагают 3,73.
Игра начнется 23 мая в 03:00 мск.
Напомним, в серии до четырех побед «Нэшвилл» ведет со счетом 3-2.
Матч
Место и дата
23 мая 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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