Букмекеры высоко оценивают шансы «Нэшвилла» завершить серию с «Анахаймом» в шестом матче

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Малкин – рекордсмен «Питтсбурга» по количеству матчей в Кубке Стэнли Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на первое место в истории клуба по количеству матчей в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Евгений Малкин: Удачный день для нас, что уж тут говорить Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился впечатлениями от победы над «Оттавой» (7:0) в пятом матче серии финала Восточной конференции.

«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Оттавы», Малкин набрал три очка В пятом матче серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду разгромил «Оттаву» со счетом 7:0.

Букмекеры считают, что «Питтсбург» поведет в серии с «Оттавой» Букмекерские конторы выставили котировки на пятую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».

Джо Сакик: «Колорадо» может продлить контракт с Задоровым Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик сообщил, что клуб может продлить контракт с российским защитником Никитой Задоровым.

Джо Сакик: Варламов набрал неплохую форму Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов набрал неплохую форму после операции, рассказал генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

Джо Сакик: У Миронова отличные шансы закрепиться в «Колорадо» Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик поделился мнением о перспективах в НХЛ российского защитника Андрея Миронова.

Виталий Мутко: Не только мы - весь мир не знает, кто сыграет в хоккей на Олимпиаде Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему находится в подвешенном состоянии.

Поражения россиян и финнов в полуфинале чемпионата мира и заинтересованность «Челси» в игроке ЦСКА. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей воскресного утра.

«Нэшвилл» победил в Анахайме и вышел вперед в серии финала Западной конференции В пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм» на домашнем льду уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:3.

Дмитрий Курбатов: ИИХФ рекомендует добавлять хоккеистов из НХЛ в расширенную заявку на Олимпиаду Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал о том, как будет формироваться расширенный состав сборной России на Олимпийские игры в Пхенчхане.