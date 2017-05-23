Олег Кононов: Кадыров хотел бы видеть «Терек» среди лучших клубов России
Главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о своем первом рабочем дне.
– Сегодня много впечатлений, - приводит слова Кононова
официальный сайт «Терека». Утром, когда вылетал из Москвы, была прекрасная
погода, в Грозном тоже солнечно. Все замечательно. Раньше мне не удавалось
побывать в центре Грозного, сегодня все в первый раз увидел. Я знал, что
республика развивается, строится, знал стадион, но не думал, что все так
серьезно, как увидел - инфраструктура, город. Город очень чистый, с красивыми
зданиями, строительство продолжается. Прогресс налицо. Свою деятельность также
связываю со строительством, можно сказать, строительством команды. Хочу помочь,
чем смогу клубу для достижения результатов и популяризации футбола в
республике.
– У Вас состоялась
встреча с Главой ЧР, Героем России, Почетным Президентом клуба Рамзаном
Кадыровым и Президентом ФК «Терек» Магомедом Даудовым, какие вопросы
обсуждались?
– Я впервые встречался с главой республики. Встреча очень
понравилась тем, что Рамзан Ахматович очень простой человек в жизни, то, что
думает, то и говорит. Это мне очень импонирует, полагаю, каждый человек должен
говорить то, что думает. Особенно, когда речь идет о насущных проблемах, или о
том, что хорошо, и что плохо. Разумеется, лучше, когда хорошего больше. Сегодня
был именно такой разговор.
В этом году команда заняла пятое место, лучший результат для
клуба. Речь шла о том, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше.
Глава республики хотел бы видеть результаты, чтобы «Терек» был среди лучших
клубов России, чтобы шла борьба за призовые места, за Кубок России и попадание
в Еврокубки.