Олег Кононов: Кадыров хотел бы видеть «Терек» среди лучших клубов России

Главный тренер «Терека» Олег Кононов рассказал о своем первом рабочем дне.

– Сегодня много впечатлений, - приводит слова Кононова официальный сайт «Терека». Утром, когда вылетал из Москвы, была прекрасная погода, в Грозном тоже солнечно. Все замечательно. Раньше мне не удавалось побывать в центре Грозного, сегодня все в первый раз увидел. Я знал, что республика развивается, строится, знал стадион, но не думал, что все так серьезно, как увидел - инфраструктура, город. Город очень чистый, с красивыми зданиями, строительство продолжается. Прогресс налицо. Свою деятельность также связываю со строительством, можно сказать, строительством команды. Хочу помочь, чем смогу клубу для достижения результатов и популяризации футбола в республике.

– У Вас состоялась встреча с Главой ЧР, Героем России, Почетным Президентом клуба Рамзаном Кадыровым и Президентом ФК «Терек» Магомедом Даудовым, какие вопросы обсуждались?

– Я впервые встречался с главой республики. Встреча очень понравилась тем, что Рамзан Ахматович очень простой человек в жизни, то, что думает, то и говорит. Это мне очень импонирует, полагаю, каждый человек должен говорить то, что думает. Особенно, когда речь идет о насущных проблемах, или о том, что хорошо, и что плохо. Разумеется, лучше, когда хорошего больше. Сегодня был именно такой разговор.

В этом году команда заняла пятое место, лучший результат для клуба. Речь шла о том, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Глава республики хотел бы видеть результаты, чтобы «Терек» был среди лучших клубов России, чтобы шла борьба за призовые места, за Кубок России и попадание в Еврокубки.