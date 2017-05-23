Георгий Черданцев: Стадион «Краснодар» достоин того, чтобы принять матчи ЧМ-2018

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил надежду, что Краснодар получит право на проведение матчей чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

«Искренне желаю Краснодару, чтобы завтра на встрече Путина с Инфантино произошло чудо. Стадион «Краснодар» достоин того, чтобы принять матчи ЧМ», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Искренне желаю Краснодару, чтобы завтра на встрече Путина с Инфантино произошло чудо. Стадион Краснодар достоин того, чтобы принять матчи ЧМ — Георгий Черданцев (@cherdantsev) 22 мая 2017 г.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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