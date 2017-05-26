Андрей Червиченко: В РФПЛ у «Динамо» могут быть проблемы, если его ведомство не пригрозит судьям пальцем

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от возвращения московского «Динамо» в премьер-лигу.

Напомним, бело-голубые в 2016 году впервые в истории вылетели в первый дивизион, но спустя сезон вернулись к класс сильнейших.

- Насколько я знаю, у «Динамо» не все хорошо с финансированием, - сказал Червиченко. - От разных клубов можно ждать чего угодно, но тут же вопрос еще и в том, как эти клубы судят. На мой взгляд, арбитраж у нас очень ангажированный, и раз команда небогата, как «Динамо», то у нее с судейством могут быть проблемы. Если, конечно, ведомство, к которому бело-голубые номинально принадлежат, не пригрозит своевременно судьям пальцем.