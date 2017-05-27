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Владимир Малахов: Основная проблема КХЛ - очень большие зарплаты

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов поделился мнением о ситуации в российском хоккее.

- Основная проблема КХЛ - очень большие зарплаты, которые не соответствуют уровню игроков. В НХЛ смотрят на твою игру и статистику и, исходя из этого, дают тебе контракт. Не понимаю, чем обусловлены такие большие зарплаты в российском хоккее. Конечно, кто-то отрабатывает свою зарплату, но далеко не все.

Мы в 90-е годы уезжали в НХЛ безвозвратно, пути назад не было. А сейчас, если наш игрок уезжает в НХЛ, и у него там не получается, он возвращается обратно в Россию. Ему говорят: «Ты игрок уровня НХЛ. Держи большую зарплату!» И у парня уже все сложилось.

У меня в 1992 году была травма, и меня отправили в АХЛ. Когда я увидел этот уровень хоккея, сказал самому себя: «Я приложу все усилия, чтобы больше сюда не приезжать». У нас не было такого: ой, меня из главной команды выперли, я поехал обратно в Россию играть. Нам некуда было возвращаться. А сейчас ребята приезжают в КХЛ и лопатами деньги гребут, если есть небольшой опыт игры в НХЛ, – рассказал Малахов в интервью «БИЗНЕС Online».

Добавим, что Малахов в чемпионатах СССР играл вначале за московский «Спартак» (1986—1988), затем за ЦСКА (1988—1992). Всего в чемпионатах СССР провел 218 игр и набрал 53 (16+37) очков. В НХЛ выступал за «Айлендерс»,  «Монреаль», «Нью-Джерси», «Рейнджерс» и «Филадельфию».

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