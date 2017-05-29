Месси выиграл четвертую «Золотую бутсу»

Юрген Клинсманн: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира в России, он действительно это заслужил

Бывший нападающий сборной Германии, а также наставник команды США Юрген Клинсманн заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси должен выиграть чемпионат мира-2018, который состоится в России.