Месси выиграл четвертую «Золотую бутсу»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2016/17.
Напомним, 29-летний игрок сборной Аргентины в завершившемся чемпионате Испании сыграл 34 матча, забив 37 голов. Таким образом, у футболиста сине-гранатовых 74 зачетных очка.
Отметим, что второе место занял нападающий лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который забил 34 гола (68 очков), а замкнул тройку лучших форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг (31 гол, 62 очка), ставший лучшим бомбардиром бундеслиги.
Добавим, что Месси четвертый раз в карьере завоевал «Золотую бутсу».
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