Дарья Шмелева: Результаты российских футболистов не соответствуют вложениям

Трехкратная чемпионка мира по велотреку Дария Шмелева поделилась мнением о российском футболе и хоккее.

«В шоссейных велогонках я смотрю только финиш, когда начинается самое интересное. Футбол не смотрю, строго говоря. Считаю, что результаты наших футболистов не соответствуют вложенным в них средствам.

А вот на хоккей ходила, нам как-то раз дали билеты на матч московского «Динамо», и мне очень понравилось. Ну не считая того, что я была немного в шоке, когда увидела, насколько жестко они прикладываются к бортам!» - цитируют Шмелеву «Известия».

Напомним, что Шмелева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и стала чемпионкой мира в командном спринте в Лондоне.