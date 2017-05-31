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Райан Эллис: Мне понравилась игра «Нэшвилла» в первом матче с «Питтсбургом»

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис перед вторым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом» вспомнил первую игру (3:5).

«По большей части, мне понравилась наша игра. Результат получился не тот, что мы хотели, но старание было на высоте.

Большую часть времени мы делали правильные вещи. Такое случается в хоккее. Надо перевернуть страницу и идти дальше», – приводит слова Эллиса официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Нэшвилл» отыгрался со счета 0:3, после чего пропустил еще два гола.

26-летний Эллис забросил первую ответную шайбу «хищников».

Второй матч серии «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на четверг.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Голы:

Малкин (Дэйли, Кросби), 15:32 (1:0 - бол.). Шири (Куниц, Кросби), 16:37 (2:0). Бонино (Думулин), 19:43 (3:0). Эллис (Фишер, Саббэн), 28:21 (3:1 - бол.). Сишонс (Йоси, Ярнкрок), 50:06 (3:2 - бол.). Годро (Фишер, Уотсон), 53:29 (3:3). Гюнцель (Каллен, Шульц), 56:43 (4:3). Бонино (Куниц), 58:58 (5:3 - п.в.).

Место и дата

30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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