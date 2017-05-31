Райан Эллис: Мне понравилась игра «Нэшвилла» в первом матче с «Питтсбургом»

Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис перед вторым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом» вспомнил первую игру (3:5).

«По большей части, мне понравилась наша игра. Результат получился не тот, что мы хотели, но старание было на высоте.

Большую часть времени мы делали правильные вещи. Такое случается в хоккее. Надо перевернуть страницу и идти дальше», – приводит слова Эллиса официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Нэшвилл» отыгрался со счета 0:3, после чего пропустил еще два гола.

26-летний Эллис забросил первую ответную шайбу «хищников».

Второй матч серии «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на четверг.