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Александр Медведев: Желание Ковальчука сыграть на Олимпиаде является предпосылкой к контракту со СКА

Источник:  ТАССКомментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал ход переговоров с нападающим Ильей Ковальчуком.

- Переговоры с Ковальчуком продолжаются. Нет сомнений, что НХЛ решила не отпускать своих игроков на Олимпиаду, поскольку уже определена дата Матча звезд. Никто не поедет, даже если сам захочет.

Илья никогда не делает пустых заявлений. Раз он сказал, что хочет играть на Олимпиаде, значит, это является предпосылкой к тому, что наши переговоры завершатся успешно, - передает слова Медведева ТАСС.

Ранее, агент форварда, что конкретика с контрактом Ковальчука наступит лишь к концу июня - началу июля.

Первый номер драфта 2001 года провел в НХЛ 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач. Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

Отметим, что нападающий может подписать контракт с «Девилз» только после 1 июля.

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