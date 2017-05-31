Защитник «Нюрнберга» может перейти в «Куньлунь»

Канадский защитник Джесси Блэкером близок к подписанию контракта с китайским «Куньлунем». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

- Джесси Блэкер продолжит карьеру в КХЛ. Сейчас хоккеист должен уладить вопросы с контрактом в Германии, так как договор с «Нюрнбергом» действует еще один сезон. Скорее всего, игрок сам выкупит контракт, чтобы подписать договор с «Куньлунем, - рассказал источник.

Блэкер в минувшем сезоне выступал за немецкий клуб «Нюрнберг», набрав в 46 матчах за команду 39 очков (10+ 29) за результативность.