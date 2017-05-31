Сергей Федоров покинул пост главного менеджера по селекции ЦСКА
Сергей Федоров покинул пост главного менеджера по селекционной работе московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейской команды.
- У Сергея Федорова закончился контракт, но в наблюдательном совете он остается, - цитирует пресс-службу ЦСКА агентство «Р-Спорт».
Напомним, что в мае 2012 года Федоров был назначен главным менеджером московского ЦСКА, а в декабре 2016-го стал главным менеджером по селекционной работе.
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