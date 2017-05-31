Владимир Стржалковский: Причина финансовых проблем ХК «Динамо» – неграмотное управление

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский прокомментировал о причинах финансовых проблем московского хоккейного клуба «Динамо».

- Основная причина финансовых проблем хоккейного клуба, на мой взгляд, состоит в неэффективном и неграмотном управлении. Общество «Динамо» не может участвовать в управлении хоккейным клубом, в составе совета директоров нет представителей общества, а клубом управляет, фактически единолично, Сафронов, - передает слова Стржалковского ТАСС.

Напомним, что в минувшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, в котором по сумме пяти встреч уступило в серии СКА (1-4).