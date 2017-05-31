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Сергей Кузнецов: Болельщики думают, что раз область не дает денег, значит «Металлург» ей не нужен

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о заинтересованности областных властей в существовании «Металлурга».

– Это далеко не так. Губернатор понимает, что Новокузнецк не может быть без хоккейной команды. Просто болельщики думают, что если область не дает денег клубу, значит он ей не нужен. Но все забывают, что по законодательству средства из городского и областного бюджета не могут быть направлены на содержание коммерческой структуры, – сказал Кузнецов.

Полное интервью Сергея Кузнецова читайте сегодня на сайте «Советского спорта»

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