Андрей Сафронов: Относительно неэффективности руководства – «Динамо» дважды подряд выигрывало Кубок Гагарина
Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию с долгами команды.
– Относительно неэффективности руководства могу сказать, что только две команды за десятилетнюю историю Континентальной хоккейной лиги два года подряд выигрывали Кубок Гагарина. Рекорд у команд «Динамо» и «Ак Барс» никто отобрать не может. «Динамо» из Балашихи в этом году выиграло Высшую хоккейную лигу, а молодежная команда три года назад стала бронзовым призером.
– Долги
остались, решаем эти вопросы. Трансферная ситуация в клубе нормальная, мы усилились - приобрели Варнакова. Пока нам никто больше не нужен, у нас свои хорошие воспитанники, – передает слова Сафронова ТАСС.
Накануне на совете директоров КХЛ было принято решение, что на клубы, которые не погасят задолженность по зарплате до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы существующей задолженности.