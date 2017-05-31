Андрей Сафронов: Относительно неэффективности руководства – «Динамо» дважды подряд выигрывало Кубок Гагарина

Генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал ситуацию с долгами команды.

– Относительно неэффективности руководства могу сказать, что только две команды за десятилетнюю историю Континентальной хоккейной лиги два года подряд выигрывали Кубок Гагарина. Рекорд у команд «Динамо» и «Ак Барс» никто отобрать не может. «Динамо» из Балашихи в этом году выиграло Высшую хоккейную лигу, а молодежная команда три года назад стала бронзовым призером.

– Долги остались, решаем эти вопросы. Трансферная ситуация в клубе нормальная, мы усилились - приобрели Варнакова. Пока нам никто больше не нужен, у нас свои хорошие воспитанники, – передает слова Сафронова ТАСС.



Напомним, ранее председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что долги клуба составляют порядка 2 млрд рублей.

Накануне на совете директоров КХЛ было принято решение, что на клубы, которые не погасят задолженность по зарплате до 1 июля, будет наложен штраф в размере 20 процентов от суммы существующей задолженности.