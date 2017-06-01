Василий Титов: Можно решать вопросы в спортивной гимнастике по-русски - берешь с собой Карелина, и все сразу звучит убедительнее
Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов поделился мнением о положении российской спортивной гимнастики в мире.
- Можно решать вопросы в спортивной организации по-русски: берешь с собой Александра Карелина, и все сразу звучит убедительнее. Но на самом деле важнее всего бороться. Спортивная гимнастика - субъективный вид спорта, и если ты не борешься, не присутствуешь при принятии решений по судейству - твои интересы никто не учтет. Это не потому, что нас кто-то не любит, это объективный процесс, - передает слова Титова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В
программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных
спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме
того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта:
эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии
ЧМ-2018».