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Василий Титов: Можно решать вопросы в спортивной гимнастике по-русски - берешь с собой Карелина, и все сразу звучит убедительнее

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов поделился мнением о положении российской спортивной гимнастики в мире.

- Можно решать вопросы в спортивной организации по-русски: берешь с собой Александра Карелина, и все сразу звучит убедительнее. Но на самом деле важнее всего бороться. Спортивная гимнастика - субъективный вид спорта, и если ты не борешься, не присутствуешь при принятии решений по судейству - твои интересы никто не учтет. Это не потому, что нас кто-то не любит, это объективный процесс, - передает слова Титова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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