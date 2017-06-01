Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на 63 строчку

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России обновила свой антирекорд, опустившись еще на две позиции по сравнению с прошлым месяцем.

Теперь наша команда занимает 63-ю строчку. Нашу команду обошли сборные Израиля и Черногории.

Первое место, как и в прошлом месяце, занимает сборная Бразилии, вторая – Аргентина, третья – Германия. В десятке сильнейших было лишь одно изменение – сборная Польши поднялась на десятую строчку, догнав Испанию.

Больше всех в рейтинге продвинулась сборная Новой Зеландии. Участники Кубка конфедераций, который пройдет в России мене чем через месяц, поднялись сразу на 17 позиций и теперь расположились на 95-й строчке.