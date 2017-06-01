Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на 63 строчку
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России обновила свой антирекорд, опустившись еще на две позиции по сравнению с прошлым месяцем.
Теперь наша команда занимает 63-ю строчку. Нашу команду обошли сборные Израиля
и Черногории.
Первое место, как и в прошлом месяце, занимает сборная
Бразилии, вторая – Аргентина, третья – Германия. В десятке сильнейших было лишь
одно изменение – сборная Польши поднялась на десятую строчку, догнав Испанию.
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