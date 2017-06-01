Алексей Смертин: Расизм? То, что периодически всплывает, – проявление отдельных людей, а не всего общества

Инспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин высказался о проблеме дискриминации в отечественном футболе.

«Россия придерживается позиции нулевой терпимости к любой форме дискриминации, что прописано уставом Международной федерации футбола (ФИФА). Это абсолютно нормальная позиция, и то, что периодически всплывает, – это проявление отдельных людей, а не всего общества. В любом обществе, в любой стране существуют такие проявления. Это следствие плохого вкуса, отсутствия воспитания, и наша задача – как раз минимизировать это, это работа образовательного характера прежде всего. Должно быть уважение, это самый основной постулат – уважение к болельщикам, уважение к сопернику, уважение к тем командам, которые приедут на Кубок конфедераций и чемпионат мира», – цитирует Смертина RT.

Отметим, что в 2017 году Россия примет Кубок конфедераций, а спустя год в нашей стране состоится чемпионат мира.