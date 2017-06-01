Чалов прочитал стихотворение Бунина в рамках проекта «Лирика футбола» (видео)
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина «Детство» в рамках проекта «Лирика футбола». Об этом сообщает RT.
Ранее участниками проекта стали защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков.
В рамках проекта «Лирика футбола», направленного на привлечение интереса к чемпионату мира по футболу 2018 года, футболисты сборной России прочитают свои любимые стихотворения.
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