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Чалов прочитал стихотворение Бунина в рамках проекта «Лирика футбола» (видео)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов прочитал стихотворение Ивана Бунина «Детство» в рамках проекта «Лирика футбола». Об этом сообщает RT.


Ранее участниками проекта стали защитник ЦСКА Алексей Березуцкий, полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков.

В рамках проекта «Лирика футбола», направленного на привлечение интереса к чемпионату мира по футболу 2018 года, футболисты сборной России прочитают свои любимые стихотворения.

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