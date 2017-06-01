Алексей Гасилин: Предложил Бакаеву разыграть пенальти, он согласился

Форвард молодежной сборной России Алексей Гасилин подвел итоги товарищеского матча с Белоруссией (7:0) на стадионе «Октябрь» в Москве.

«Разыграть пенальти было моей идеей. Мы вышли с Зелимханом Бакаевым на замену, и я сказал ему, что если сегодня пенальти будет, давай разыграем. Он согласился. Вообще ничего не отрабатывали, просто в перерыве один раз попросил его покатить мне слабенько. Наш тренер на это ничего не сказал. Мы же забили, значит все нормально!

Белоруссия в первые 25 минут неплохо играла, оборонялась, но мы были сильнее. Выполнили установку тренера, поэтому закономерно победили.

Президент РФС Виталий Мутко заходил и перед матчем, и после. Говорил слова поддержки, что надо показывать хороший футбол и результат. Сказал ли, что ждет нас в основе? Пока рано еще, думаю. Надо работать, а там другие люди уже решат», – приводит слова Гасилина официальный сайт РФС.

Отметим, что на 79-й минуте Гасилин сделал счет 4:0, забив после передачи полузащитника Зелимхана Бакаева с пенальти.