Микаэль Брага: Манчини – слабый тренер, но у «Зенита» не было других вариантов

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, прокомментировал назначение Роберто Манчини в «Зенит».

«Манчини – слабый тренер, но надо сказать, что на самом деле других вариантов у «Зенита» не было. Сарри? Нет, пожалуйста, это было бы еще хуже. Мне не нравится Манчини, но его назначение не такой сумасшедший выбор руководства. Все равно это специалист международного уровня, который способен создать хорошие отношения в раздевалке и привлечь топ-звезд, которые могут приехать просто к такому тренеру, как Виллаш-Боаш или Манчини, а вот к менее известному – вряд ли.

Я понимаю, что «Зенит» хотел себе «латинского» тренера, то есть из Италии, Испании или Португалии. И перед ним был пример «Спартака», – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги.

Напомним, накануне «Зенит» объявил о подписании контракта с Манчини по схеме «3+2».