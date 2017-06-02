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Борис Майоров: Есть игроки и помягче Шипачева, которые вошли в Зал славы НХЛ

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отъезд в НХЛ форварда СКА и сборной России Вадима Шипачева.

- Сможет ли в НХЛ закрепиться один из лидеров СКА Вадим Шипачев? Трудно сказать, - рассуждает Борис Майоров. - Есть специалисты, которые считают, что манера игры Шипачева заокеанской лиге не подходит. Но я знаю примеры, когда там успешно приживались куда более «мягкие» игроки. И даже становились членами Зала славы НХЛ. Причем, во времена, когда хоккей там был куда более жестким. А люди не являлись твердыми бойцами на площадке. Но благодаря креативному мышлению, умению создавать опасные моменты, смогли себя проявить.

Напомним, что в мае Вадим Шипачев подписал контракт с «Лас-Вегасом».

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