«Локомотив» сыграет с «Брагой» в полуфинале Кубка европейских чемпионов
В четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному
футболу московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Кристалл» (5:4).
Основное время встречи завершилось вничью – 4:4. В составе
железнодорожников дубль оформил Борис Никоноров и по разу отличились Даниэль
Лима и Лукао, а у питерцев дважды забил Деян Станкович и по разу – Кирилл Романов
и Артур Папоротный.
В серии пенальти точнее оказались футболисты московской
команды – 3:2.
В параллельном четвертьфинальном матче португальская «Брага»
обыграла «Спортинг» со счетом 3:2.
В полуфинале турнира «Локомотив» 3 июня сыграет с «Брагой»,
а в параллельной полуфинальной встрече саратовская «Дельта» сыграет с
украинской командой «Артур Мьюзик».
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