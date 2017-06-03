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«Локомотив» сыграет с «Брагой» в полуфинале Кубка европейских чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу московский «Локомотив» в серии пенальти обыграл «Кристалл» (5:4).

Основное время встречи завершилось вничью – 4:4. В составе железнодорожников дубль оформил Борис Никоноров и по разу отличились Даниэль Лима и Лукао, а у питерцев дважды забил Деян Станкович и по разу – Кирилл Романов и Артур Папоротный.

В серии пенальти точнее оказались футболисты московской команды – 3:2.

В параллельном четвертьфинальном матче португальская «Брага» обыграла «Спортинг» со счетом 3:2.

В полуфинале турнира «Локомотив» 3 июня сыграет с «Брагой», а в параллельной полуфинальной встрече саратовская «Дельта» сыграет с украинской командой «Артур Мьюзик».

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