Болельщики «Амкара» признали гол Салугина в ворота «Томи» лучшим в сезоне (видео)

Болельщики футбольного клуба «Амкар» выбрали лучший гол сезона. Им стал удар Александра Салугина с 40 метров, который принес «Амкару» победу над «Томью» в шестом туре чемпионата России по футболу.

Салугин забил мяч на 47 минуте встречи едва ли не первым касанием после выхода на замену.

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Источник видео: Официальный YouTube-канал ФК «Амкар»

В опросе приняло участие около двух тысяч болельщиков. За гол Александра проголосовало чуть более 69% болельщиков. Второе место в опросе занял Николай Зайцев и его гол пятков в ворота «Анжи» (14,1% голосов), третье – гол Дарко Бодул в ворота московского «Локомотива» (9,4% голосов).