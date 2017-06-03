Рустам Вазитдинов: В футбол я попал случайно
Полузащитника молодежного состава «Амкара» Рустам Вазитдинов
рассказал о том, как начал заниматься футболом.
«Родился я в Узбекистане, в городе Гагарин. В Россию
родители переехали, когда мне было 4 года. Начал заниматься футболом и борьбой
в 8 лет, так сказать, совмещал. Сам я из республики Башкортостан, город
Октябрьский, занимался я в ДЮСШ-4. Там и началась моя футбольная карьера.
В футбол я попал случайно. Однажды вечером я с братом и его
друзьями играли в футбол, площадка как раз была возле стадиона. Тренер по
футболу видимо разглядел во мне что-то, подошёл и пригласил на тренировку. Я не
воспринимал это всерьез, так как борьба была для меня в приоритете, но от
приглашения не отказался. Рассказал родителям, они были удивлены и были не
против.
После первого дня тренировок я был рад, мне очень
понравилось. Я был физически крепким из-за того, что ходил на борьбу и это
давало мне преимущество. Но играть в футбол мне не сразу удавалось. Я просто
бегал по полю и бил всем по ногам, так как не понимал, что от меня требуется.
Это было очень забавно. Но я тренировался с огромным желанием, и это дало свои
плоды. Я выделялся на поле, и меня хвалили», - приводит слова Вазитдинова
официальный сайт «Амкара».