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Эрик Бикфалви: Надеюсь, что «Реал» одержит победу в финале ЛЧ

Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ювентус» – «Реал», который состоится в рамках финала Лиги Чемпионов.

– Клуб вашей мечты?
– Мадридский «Реал», – приводит слова Бикфалви еженедельник «Футбол». - Это моя любимая команда, но вряд ли я смогу когда-нибудь за них сыграть.

– «Реал» выиграет Лигу чемпионов в этом году?
– Конечно же да. Но будет не так просто, потому что в «Ювентусе» играет Джиджи Буффон, который давно желает получить этот трофей, и он заслуживает его. Но я надеюсь, что «Реал» одержит победу.

Напомним, матч «Ювентус» - «Реал» состоится сегодня, 3 июня и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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