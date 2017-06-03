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В День защиты детей «Анжи» подписал контракты с тремя воспитанниками

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

В День защиты детей, в офисе клубной Академии «Анжи» три молодых футболиста подписали контракты с махачкалинским клубом.

Подпись в трехлетних соглашениях поставили Анар Панаев (2000 г.р.), Джамал Джафаров (2002 г.р.) и Сергей Бабкин (2002 г.р.).

В церемонии принял участие генеральный директор Академии Магомед Исаев, который обратился к игрокам с приветственным словом:

«Сегодня для вас открылись двери в большой футбол. Мы надеемся, что вы вырастите в больших мастеров и тем самым оправдается вложенный труд тренеров Академии «Анжи». Отдельно хотелось бы поблагодарить руководство футбольного клуба «Анжи» за внимание и заботу, которую клуб проявляет к делам Академии и к каждому воспитаннику, в частности», -сказал Исаев.

Напомним, что ранее, а именно 1 февраля контракты были подписаны с пятью футболистами 1999 и 2000 годов

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