«Оренбург» поблагодарил Евдокимова за проделанную работу (видео)

Футбольный клуб «Оренбург» поблагодарил главного тренера команды Роберта Евдокимова за проделанную работу.

«Пять с половиной лет. Победа в первенстве России, победа в Футбольной Национальной Лиге, выход в полуфинал Кубка России, девятнадцать мастеров спорта для Оренбуржья, победа в Кубке ФНЛ, выход в Российскую футбольную премьер-лигу.

Ваше имя золотыми буквами вписано в историю Клуба. Руководство, тренеры, администрация, болельщики и вся общественность Оренбуржья благодарят Роберта Евдокимова за огромный вклад в развитие и популяризацию футбола в нашем регионе. СПАСИБО», - говорится на официальном сайте «Оренбурга».