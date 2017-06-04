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Гран-при России в календаре «Формулы-1» планируется перенести с весны на осень

Источник:  Телеканал «Россия 24»Комментарии

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что владельцам «Формулы-1» будет направлена просьба о переносе Гран-при России в календаре следующего сезона с весны на осень.

- В этом году ни федеральный, ни региональный бюджет не участвовали в финансировании Гран-при России в Сочи, лицензионный взнос был оплачен частными инвесторами и спонсорами. На следующий год мы обратились к организаторам «Формулы-1», чтобы нам восстановили в календаре сезона осенние гонки.

Мы, в принципе, уже обо всем договорились, и те же спонсоры и инвесторы будут участвовать в финансировании гонок в следующем году, - заявил Козак.

Напомним, в текущем сезоне гонка на «Автодроме Сочи» состоялась 30 апреля. Победу одержал финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, для которого это был первый подобный успех в карьере.


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