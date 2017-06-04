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Ориентировочный состав сборной России на матч с Венгрией (видео)

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня сборная России провела открытую тренировку на «Гроупама Арене» перед товарищеским матчем с Венгрией.

В начале тренировки Черчесов разделил состав на две группы - с манишками и без.

Та группа, что тренировалась в манишках, вероятно, есть ориентировочный состав сборной России на ближайший матч. За исключением одного игрока, так как в манишках играло 11 человек.

Состав группы в манишках: Джикия, Кудряшов, Васин, Самедов, Жирков, Головин, Зобнин, Глушаков, Смолов, Бухаров, Полоз.

Добавим, что у Дмитрия Комбарова небольшое повреждение. Его участие в завтрашнем матче под вопросом.

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