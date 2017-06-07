Юрий Красовский: Мы надеемся, что приход bwin – не единичный случай
Президент БК «Лига ставок» и Первой саморегулируемой
организации букмекеров России Юрий Красовский рассказал, как один из ведущих
букмекеров и Первая СРО отреагировали на новость о начале работы иностранной
компании bwin на
территории нашей страны.
- В «Лиге ставок» – никак не отреагировали. Не заметили
этого. С позиции компании, честно говоря, я не знаю, что можно
прокомментировать. Да, заходит игрок. Но у нас эти игроки часто заходят. Бояться?
Не думаю, что на рынке их кто-то боится. Скорее всего здесь речь идет об
использовании программы и бренда. Это не сам bwin заходит. Что
касается самой компании, то за последние два года она заметно опустилась – была
сделка и ее купил другой крупный холдинг.
- Как выход такого
крупного иностранного игрока повлияет на российский букмекерский рынок?
- Если рассуждать с позиции Первой СРО – на рынок выходит
крупный бренд. Мы даем этому высокую оценку. Это показательно для нашего
законодательства и для всего нашего рынка. Это означает, что за последние годы
были существенно уменьшены риски в России – рынок начал нормально
регулироваться. Рынок догоняет высокие регуляционные рынки мира. Мы очень
довольны приходу на рынок bwin
и надеемся, что это будет не единичный случай и другие операторы обратят
внимание на букмекерский бизнес в России. Конкуренция с такими известными
операторами должны придать стимула росту нашим операторам.
- Что это значит для
игроков?