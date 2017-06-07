Юрий Красовский: Мы надеемся, что приход bwin – не единичный случай

Президент БК «Лига ставок» и Первой саморегулируемой организации букмекеров России Юрий Красовский рассказал, как один из ведущих букмекеров и Первая СРО отреагировали на новость о начале работы иностранной компании bwin на территории нашей страны.

- В «Лиге ставок» – никак не отреагировали. Не заметили этого. С позиции компании, честно говоря, я не знаю, что можно прокомментировать. Да, заходит игрок. Но у нас эти игроки часто заходят. Бояться? Не думаю, что на рынке их кто-то боится. Скорее всего здесь речь идет об использовании программы и бренда. Это не сам bwin заходит. Что касается самой компании, то за последние два года она заметно опустилась – была сделка и ее купил другой крупный холдинг.

- Как выход такого крупного иностранного игрока повлияет на российский букмекерский рынок?

- Если рассуждать с позиции Первой СРО – на рынок выходит крупный бренд. Мы даем этому высокую оценку. Это показательно для нашего законодательства и для всего нашего рынка. Это означает, что за последние годы были существенно уменьшены риски в России – рынок начал нормально регулироваться. Рынок догоняет высокие регуляционные рынки мира. Мы очень довольны приходу на рынок bwin и надеемся, что это будет не единичный случай и другие операторы обратят внимание на букмекерский бизнес в России. Конкуренция с такими известными операторами должны придать стимула росту нашим операторам.

- Что это значит для игроков?

- Игрокам bwin сначала должен будет доказать, что это – хороший бренд. Даже, когда у нас было много иностранных операторов в «черной зоне», в зоне «com», они тоже оперировали, о них слышали. Теперь им предстоит доказать, что у них хороший сервис, хорошие котировки. На российском рынке им придется потрудиться, чтобы показать себя.