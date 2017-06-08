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Гурам Аджоев: На пост главного тренера «Арсенала» – 20 кандидатов

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб еще не определился с тем, кто будет новым главным тренером команды.

Ранее сегодня комментатор Нобель Арустамян написал в твиттере, что основным кандидатом на пост наставника «канониров» является черногорский специалист Миодраг Божович, работавший в «Амкаре», «Москве», «Ростове», столичных «Динамо» и «Локомотиве».

«Пока мы с тренером не определились. У нас кандидатов - 20 человек из разных стран», – сказал Аджоев.

Напомним, «Арсенал» в стыковых матчах с «Енисеем» сохранил прописку в РФПЛ. Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера команды после завершения сезона.

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