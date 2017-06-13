Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Голден Стэйт129 : 120Кливленд
Баскетбол  Химки- : -ЦСКА
Футбол  Камерун- : -Колумбия
Футбол  Австралия0 : 1Бразилия
Футбол  Румыния- : -Чили
Футбол  Франция- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент: «Манчестер Юнайтед» сделал очень важное предложение «Реалу» по переходу Мораты

Источник:  Sky SportsКомментарии

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Реалу» по переходу форварда Альваро Мораты, сообщил агент игрока Хуанма Лопес.

«Манчестер Юнайтед» – клуб с большой привлекательностью. Это очень интересный вариант. У «Реала» есть очень важное предложение, и теперь решение остается за ним. Не могу ответить, насколько сейчас этот переход близок.

В то же время могу подтвердить, что до последнего времени «Реал» был в постоянном общении с «Миланом», но его не устроило предложение», – приводит Sky Sports слова Лопеса.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Морату 52,4 миллиона фунтов, однако действующие победители Лиги чемпионов планируют выручить на продаже нападающего 78 миллионов.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Мората забил 15 голов в 26 матчах примеры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гвинейский проходит просмотр в «Спартаке-2»Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский проходит просмотр в «Спартаке-2», сообщил ТАСС генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.Асенсио подпишет с «Реалом» новый контракт, сумма отступных – 350 млн евроРуководство мадридского «Реала», а также тренерский штаб довольны выступлением полузащитника сборной Испании Марко Асенсио.Евгений Кречетов: Решения по переходу Данни и Вандерсона в «Динамо» возможны до конца неделиИсполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов высказался о возможном переходе в команду полузащитника Данни и форварда Вандерсона.Карпин может возглавить тульский «Арсенал»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост главного тренера тульского «Арсенала», сообщает «Р-Спорт».«Эвертон» близок к подписанию голкипера молодежной сборной Англии ПикфордаГолкипер «Сандерленда» Джордан Пикфорд близок к переходу в «Эвертон», сообщает The Telegraph.Рафаэль Варан: Часто собирались всей командой где-нибудь в ресторане, иногда с семьями и друзьямиЦентральный защитник «Реала» говорит, что в команде в прошлом сезоне была замечательная атмосфера, что и предопределило результаты.Вальверде попросил руководство «Барселоны» приобрести Бельерина, Верратти и КоутиньоНовый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде обсудил с руководством клуба планы на летнюю трансферную кампанию, сообщает Daily Mail.Рафаэль Варан: Зидана между собой называем «Зизу»Центральный защитник «Реала» объяснил, почему при Зидане команда играет так успешно.Adidas требует от «Манчестер Юнайтед» номер Уэйна Руни для Хамеса РодригесаКак сообщает OK Diario, «Манчестер Юнайтед» договорился с полузащитником сборной Колумбии Хамесом Родригесом о трансфере этим летом.«Реал» выкупит Мбаппе и отдаст его в арендуРуководство мадридского «Реала» не оставляет попыток приобрести 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе.Джанлуиджи Буффон: Следующий сезон станет последним в моей карьереГолкипер и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее. Ранее сообщалось, что 39-летний футболист собирается завершить карьеру после чемпионата мира-2018, который состоится в России.«Мората готов перейти в «Юнайтед». Агент игрока рассказывает всю правду«Мората готов перейти в «Юнайтед». Агент игрока рассказывает всю правдуАгент Хуанма Лопес, представляющий интересы форварда мадридского «Реала», рассказал, как обстоят дела с переходом в другой клуб.Саншеш выбирает между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеш близок к смене клубной прописки. Об этом сообщает Daily Mail.«Челси» нашел замену Азару в «Наполи»Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.Андрей Кобелев: Скептически отношусь к возможности отъезда Головина в АнглиюБывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в английский топ-клуб.«Эвертон» интересуется братом Поля ПогбаЗащитник «Сент-Этьена» Флорентен Погба может перейти в «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.«Манчестер Сити» начнет переговоры с «Тоттенхэмом» по УокеруИнтерес к защитнику «Тоттенхэма» Кайлу Уокеру проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщают британские СМИ.Ибрагимович начал переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»Шведский форвард Златан Ибрагимович ведет переговоры о контракте с «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает Yahoo! Sport.День в истории. Кейсуке Хонде исполнился 31 годСегодня отмечает день рождения полузащитник «Милана» и сборной Японии Кейсуке Хонда. Ему исполнился 31 год.«Зенит» готов заплатить «Роме» за Паредеса 25 миллионов евро«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Леандро Паредеса. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Футбол
Вальверде попросил руководство «Барселоны» приобрести Бельерина, Верратти и Коутиньо
Футбол
Головин занимается вне общей группы сборной России
Футбол
Миранчук отсутствует на тренировке сборной России
Хоккей
Чемпионский парад «Питтсбурга» пройдет 14 июня
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы