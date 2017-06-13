Агент: «Манчестер Юнайтед» сделал очень важное предложение «Реалу» по переходу Мораты

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Реалу» по переходу форварда Альваро Мораты, сообщил агент игрока Хуанма Лопес.

«Манчестер Юнайтед» – клуб с большой привлекательностью. Это очень интересный вариант. У «Реала» есть очень важное предложение, и теперь решение остается за ним. Не могу ответить, насколько сейчас этот переход близок.

В то же время могу подтвердить, что до последнего времени «Реал» был в постоянном общении с «Миланом», но его не устроило предложение», – приводит Sky Sports слова Лопеса.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил за Морату 52,4 миллиона фунтов, однако действующие победители Лиги чемпионов планируют выручить на продаже нападающего 78 миллионов.

Напомним, в минувшем сезоне 24-летний Мората забил 15 голов в 26 матчах примеры.