Жерар Галлан: Я не буду вовлечен в процесс драфта расширения

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан заявил, что не будет вовлечен в драфт расширения, во время которого новичок лиги сформирует свой состав.

«Я буду знать, что происходит, но не более того. Меня будут спрашивать о ребятах, с которыми я раньше работал, но в сам процесс я вовлечен не буду. Это скауты и менеджмент изучали игроков весь год.

Я еще не очень занят. Моя работа начнется после того, как игроки нашей команды начнут ледовые тренировки. В данный момент я занимаюсь формированием тренерского штаба. Основная нагрузка сейчас лежит на руководстве и скаутах», – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, драфт расширения пройдет с 17 по 21 июня, состав новой команды НХЛ будет объявлен на церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ в Лас-Вегасе.

Клубы должны 18 июня представить списки защищенных игроков. «Вегас» должен будет определиться с составом до 22 июня.