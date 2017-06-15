«Лада» проведет летний сбор в Латвии

Хоккеисты тольяттинской «Лады» с 18 июля по 2 августа проведут сбор в латвийском городе Озолниеки, сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

«Лада» выйдет из отпуска 2 июля, с 3 июля хоккеисты будут проходить медицинское обследование, после чего начнется сбор в Тольятти. Затем «Лада» отправится в Латвию, где сыграет три контрольных матча, соперники по которым станут известны позднее.

С 6 по 14 августа клуб проведет сбор в Тольятти, в рамках которого сыграет еще один товарищеский матч. С 15 по 18 августа «Лада» примет участие в Кубке Республики Башкортостан.

В минувшем сезоне «Лада» заняла 14-е место в Восточной конференции КХЛ и не попала в плей-офф.