«Монреаль» обменял Сергачева в «Тампу», получив канадца Друена

Как сообщает пресс-служба «Монреаля», клуб обменял защитника Михаила Сергачева и условный выбор во втором раунде драфта-2018 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», взамен получив нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.

Напомним, в минувшем сезоне Сергачев дебютировал в НХЛ, а затем был отправлен в юниорскую команду OHL «Виндзор», с которой завоевал Мемориальный кубок. Кроме того, россиянин выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира в составе национальной сборной.

Что касается 22-летнего Друена, то в прошедшем сезоне канадец сыграл 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности «-13».