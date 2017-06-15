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«Монреаль» обменял Сергачева в «Тампу», получив канадца Друена

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Монреаля», клуб обменял защитника Михаила Сергачева и условный выбор во втором раунде драфта-2018 в «Тампа-Бэй Лайтнинг», взамен получив нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года. 

Напомним, в минувшем сезоне Сергачев дебютировал в НХЛ, а затем был отправлен в юниорскую команду OHL «Виндзор», с которой завоевал Мемориальный кубок. Кроме того, россиянин выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира в составе национальной сборной.

Что касается 22-летнего Друена, то в прошедшем сезоне канадец сыграл 73 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 53 (21+32) очка при показателе полезности «-13».

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