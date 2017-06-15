Андрей Коваленко: В пятницу возвращаюсь в Москву и начинаю разбираться с кипишем в «Динамо»

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко заявил, что не останется в стороне от ситуации, в которой оказались игроки московского «Динамо».

- В пятницу я возвращаюсь в Москву, - рассказал корреспонденту «Советского спорта» Андрей Коваленко. - Брал короткий отпуск на недельку. И получилось, что как раз в эти дни в «Динамо» и начался кипиш. Я пока не разговаривал ни с самими динамовцами, ни с руководством лиги. Вот после возвращения в столицу начну людей обзванивать. Возможно, ко вторнику появится какая-то ясность.