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Беппе Маротта: Доннарумма? Рядом с молодыми игроками появились специалисты, которые уводят их из родных клубов

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Генеральный менеджер «Ювентуса» Беппе Маротта высказался о возможном переходе голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Клубам становится все труднее справляться с такими ситуациями, – приводит Football Italia слова Марротты. – Мы столкнулись с радикальным изменением образа молодого футболиста. Теперь рядом с ними работают специалисты, которые уводят игроков из клубов, воспитавших их. Это факт.

Правила необходимо менять. Усилия клуба в молодежном футболе должны быть защищены обязательным периодом выступления за команду.

Может ли «Ювентус» подписать Доннарумму? Очевидно, что у нас есть возможность изучить каждую возможность. Когда игрок находится на рынке, мы обязаны сделать попытку. Есть ли интерес на данный момент? Нет».

Напомним, ранее агент игрока Мино Райола заявил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с «Миланом».

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