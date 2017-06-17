Владимир Стржалковский: Сафронов злоупотреблял доверием спонсоров

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский объяснил причины из-за которых начала перестройку в хоккейном клубе бело-голубых.

- Мы были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы спасти динамовский хоккей, - заявил Стржалковский. - Как известно, АНО под руководством Андрея Сафронова довело клуб до двухмиллиардных долгов, существенных задержек по заплате игрокам, тренерам и персоналу, налогам, выплатам контрагентам, практически, до банкротства. По всей видимости, имело место определенное злоупотребление доверием спонсоров. Поэтому Обществу «Динамо» не осталось ничего другого, как подать заявку для участия в Чемпионате КХЛ от ООО ХК «Динамо». Это шаг непростой, и его реализация потребует дополнительных финансовых и организационных решений. Но могу точно сказать, что в отличие от предыдущего руководства клуба деятельность ООО будет полностью прозрачной, экономически обоснованной и подотчётной Обществу «Динамо».