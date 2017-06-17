Немов открыл международный турнир на свои призы в Сызрани

Сегодня в старинном волжском городе Сызрань стартовал седьмой по счету традиционный турнир на призы четырехкратного олимпийского чемпиона, вице-президента Федерации спортивной гимнастики России, главного редактора журнала «Большой спорт» Алексея Немова. Впервые турнир получил статус международного. В нем принимают участие самые перспективные молодые гимнасты из немецкого Штутгарта и 13 регионов страны.

- Мне очень приятно, что в городе, где я получил первую свою награду в спортивной биографии, воспитывают известных спортсменов, - рассказал Немов. – Сызранская школа гимнастики долгие годы удерживает высокую планку подготовки перспективных атлетов. Поэтому именно здесь на моем турнире по установившейся традиции проходит смотр самых талантливых юных гимнастов – олимпийский резерв страны. Вы хотите увидеть новых Немовых? Вот они, перед вами. Тем более, что по-прежнему в строю старая тренерская гвардия – мой наставник Евгений Николко, Владимир Кириллов, Михаил Савушкин, а также мои соратники по олимпийской сборной - Максим Алешин, Юрий Королев и другие. Я рад, что этот турнир стал мощным импульсом для дальнейшего развития спортивной гимнастики в регионе. В прошлом году мы обеспечили местную спортшколу Сызрани суперсовременными спортивными снарядами, а накануне нынешнего международного турнира подарили ей гимнастический ковер за 5 миллионов рублей. Надеюсь, что уже скоро при поддержке губернских властей будет построен новый современный гимнастический «Немов-центр» в Тольятти, а в Самаре пройдет международный турнир сильнейших гимнасток страны на призы заслуженных мастеров спорта, моих коллег по сборной России Екатерины Приваловой и Анны Дементьевой. Я всячески буду помогать этому уникальному женскому турниру высоко поддерживать имидж областного центра. Право, Самара, как Сызрань и Тольятти, этого заслуживают. Это же родина моя…