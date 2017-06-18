Федор Щербаченко: Сборная России не умеет вести игру

Известный футбольный тренер Федор Щербаченко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

«Эксперты, в том числе комментаторы и специалисты, по окончании матча по горячим следам высказались, что игра сборной России однозначно не удалась. Конечно, от нее ожидали гораздо большего, но камень в огород команды все равно бросать не надо.

Черчесов, как умный тренер, понимает, что таких игр у сборной больше не будет, что все следующие соперники будут сильнее Новой Зеландии и по организации игры, и по составу, и по заслугам.

Думаю, сейчас в сборной России идет попытка наигрывания действий вторым номером на контратаках против соперника с сильным нападением, в этом плане я вижу сегодня существенную работу тренерского штаба. То, что мы не будем показывать красивый и зрелищный футбол, процентов очень много, на мой взгляд. Наверное, сборная России объективно не может показывать сейчас веселую комбинационную игру, и все её усилия должны быть направлены на достижение результата.

Интервью игроков, которые говорят: «Мы будем играть от себя», совершенно неправильны, так как на данный момент мы не можем играть от себя. К матчу против сборной Португалии надо готовиться исходя из состава, тактики и индивидуальностей соперника. Каждый наш футболист должен знать персональные качества португальцев и четко понимать, с чем он может столкнуться в этой встрече», - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».