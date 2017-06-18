Божович возглавил тульский «Арсенал»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Миодраг Божович назначен главным тренером тульского «Арсенала», сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, в России 48-летний черногорский специалист работал с «Амкаром», московским «Динамо», «Ростовом» и столичным «Локомотивом».
В сезоне-2013/14 ростовчане под руководством Божовича завоевали Кубок России.
Последние два сезона Божович возглавлял «Црвену Звезду», с которой в первый же сезон выиграл золотые медали.
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