Пепе уговаривает Роналду перейти в «ПСЖ»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Пепе, который покинет «сливочных» этим летом, хочет, чтобы его соотечественник Криштиану Роналду перебрался в лигу 1.

Как сообщает Marca, будучи в стане национальной команды, оба игрока обсудили положение Роналду. В ходе беседе Пепе заявил своему партнеру следующее: «Они не встали на твою защиту. Предлагаю перейти в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что 32-летний нападающий «бланкос» собирается покинуть Испанию из-за проблем с законом.

Позже появилась информация, что игрок проведет встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом 3 июля, после окончания Кубка конфедераций в России. Также СМИ уверяют, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан и капитан команды Серхио Рамос попросили Криштиану остаться.

Добавим, что Пепе, скорее всего, этим летом станет игроком «ПСЖ» на правах свободного агента.

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