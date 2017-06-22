Германия – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций
сборная Германии сыграет с командой Чили.
Встреча пройдет на поле «Казань-Арены» и начнется в 21:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Группу В с тремя очками возглавляет сборная Чили, которая в
первом туре обыграла Камерун (2:0), на втором месте, имея в активе также три
балла, расположилась Германия, обыгравшая Австралию (3:2).
Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте 2014 года в рамках товарищеского матча, тогда победу со счетом 1:0 одержали подопечные Йоахима Лева.
Матч
Место и дата
22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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