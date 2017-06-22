Германия – Чили. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)

В матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Чили.

Встреча пройдет на поле «Казань-Арены» и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Группу В с тремя очками возглавляет сборная Чили, которая в первом туре обыграла Камерун (2:0), на втором месте, имея в активе также три балла, расположилась Германия, обыгравшая Австралию (3:2).

Напомним, в последний раз эти команды встречались в марте 2014 года в рамках товарищеского матча, тогда победу со счетом 1:0 одержали подопечные Йоахима Лева.