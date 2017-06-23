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Официальная презентация календаря КХЛ сезона-2017/18 состоится 12 июля

Источник:  КХЛКомментарии

Как сообщает пресс-служба КХЛ, официальная презентация календаря лиги сезона-2017/18 состоится 12 июля.

Отмечается, что организация завершила разработку проекта календаря на новый сезон и направила его участникам чемпионата. Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами.

Напомним, регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между местным СКА и московским ЦСКА, а завершится 1 марта 2018 года.

В расписании предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии (7-11 ноября) и России (13-17 декабря), а также на период подготовки сборной (24 января – 8 февраля) и проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчане (9-25 февраля). Перерыв на время Недели звезд хоккея 2018 (12-15 января) в Астане будет содержать по одному дню отдыха для хоккеистов до и после главного шоу.

Второй этап чемпионата стартует 3 марта и завершится не позднее 26 апреля (в том случае, если финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина составит семь матчей). Первые два раунда плей-офф будут содержать спаренные матчи (1-2 и 3-4 игры серий). Все матчи в финалах конференций и финальной серии плей-офф будут проходить через день.

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