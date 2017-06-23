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Евгения Медведева закончила школу

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В школе «Самбо-70» прошел выпускной вечер. Одной из самых заметных выпускниц стала двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.

- Я очень рада, что мои близкие и родные люди находятся со мной здесь в этот важный для меня момент. Лишь один раз в жизни человек заканчивает школу, и сегодня я чувствую, что мы огромная семья, в которой все поддерживают друг друга. Я обещаю, что в будущем никогда не подведу и буду с гордостью носить звание выпускницы школы «Самбо-70»! Спасибо огромное людям, которые помогли мне подготовиться к экзаменам, подстроились под мой сложный график соревнований и тренировок. Для меня очень важна была ваша поддержка, потому что совмещать школу и спорт было достаточно трудно. Но мы справились, и я очень рада находиться сейчас здесь в окружении моей семьи. Спасибо вам большое! – сказала Медведева.


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