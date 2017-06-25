Призер Паралимпийских игр в Сочи по следж-хоккею Двинянинов скончался на 32-м году жизни

Призер Паралимпийских игр в Сочи по следж-хоккею в составе сборной России Андрей Двинянинов скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщает официальный сайт Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Паралимпийский комитет России выражает глубочайшие соболезнования родным, друзьям, товарищам по команде, ушедшего на 32 году жизни серебряного призера Паралимпийских игр по следж-хоккею в составе сборной России, 2-кратного чемпиона России в составе команды Удмуртия, чемпиона России в составе команды «Югра», заслуженного мастера спорта России Андрея Двинянинова.



Андрей Алексеевич Двинянинов стоял у истоков становления и развития в нашей стране следж-хоккея, начав заниматься этим видом спорта в 2009 году в родном городе Ижевске, столице Удмуртской Республики», - говорится в сообщении.



В составе сборной команды России Двинянинов завоевал титул бронзового призера чемпионата мира 2013 года, а также серебряного призера Паралимпийских игр, забросив три шайбы в ворота сборной команды Италии на групповом этапе следж-хоккейного турнира.