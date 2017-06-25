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Сергей Светлов: Иностранные тренеры не всегда понимают специфику российского сезона

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Известный российский специалист Сергей Светлов поделился мнением об отставке тренерского штаба минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.

- Думаю, после того, как Минск вылетел в первом же раунде плей-офф, отставка штаба Вудкрофта не должна никого удивлять. Даже несмотря на пятое место клуба в регулярке Западной конференции. Ведь когда к плей-офф оказываются не готовы именно североамериканцы, исторически воспитанные на кубковых сражениях, то ситуация становится угрожающей.

- В чем причины проблем белорусского «Динамо»?
- Даже в регулярном чемпионате Минск постоянно бросало из стороны в сторону - порой даже в ходе одного матча. Что неудивительно: когда команда играет в энергозатратный хоккей, но не готова функционально, качели неизбежны. Мы уже говорили о том, что иностранные специалисты не всегда понимают специфику российского сезона, где-то его недооценивают, избегая фундаментальной предсезонной подготовки. В той же Северной Америке есть короткие тренировочные лагеря, а набор формы идет через выставочные встречи. У нас традиции другие, календарь рваный, логистика сложнее. 

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