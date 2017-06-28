Луиджи Ди Бьяджо: Серьезное влияние на игру с испанцами оказала красная карточка

Главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо прокомментировал поражение от сборной Испании (1:3) в полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.

«Мы превосходно провели первый тайм. Скажу даже, что мы играли лучше соперника. Во втором тайме испанцы взяли инициативу в свои руки. Конечно, серьезное влияние на игру оказала красная карточка. Соперник после этого стал намного лучше контролировать мяч, но мы знали, что Испания - это великая команда.

Перед турниром перед нами поставили цель - финал. Но в итоге мы оказались в числе четырех лучших команд. Думаю, это очень хороший результат. Сегодня мы даже вдесятером сумели сравнять счет. Несмотря на все трудности, я не могу требовать большего от этой юной команды.

Разница в классе велика. У нас, конечно, есть футболисты, выступающие в серии А, а они берут в состав Сауля, сыгравшего 20 или 30 матчей в Лиге чемпионов. Или Деулофеу, который играл в Испании, Англии и Италии. Не хочу быть слишком критичным, но матч на международной арене - это совсем другой уровень по сравнению с нашим национальным первенством», - приводит слова Ди Бьяджо официальный сайт УЕФА.