Луиджи Ди Бьяджо: Серьезное влияние на игру с испанцами оказала красная карточка
Главный тренер сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо
прокомментировал поражение от сборной Испании (1:3) в полуфинале молодежного
чемпионата Европы по футболу.
«Мы превосходно провели первый тайм. Скажу даже, что мы
играли лучше соперника. Во втором тайме испанцы взяли инициативу в свои руки.
Конечно, серьезное влияние на игру оказала красная карточка. Соперник после
этого стал намного лучше контролировать мяч, но мы знали, что Испания - это
великая команда.
Перед турниром перед нами поставили цель - финал. Но в итоге
мы оказались в числе четырех лучших команд. Думаю, это очень хороший результат.
Сегодня мы даже вдесятером сумели сравнять счет. Несмотря на все трудности, я
не могу требовать большего от этой юной команды.
Разница в классе велика. У нас, конечно, есть футболисты,
выступающие в серии А, а они берут в состав Сауля, сыгравшего 20 или 30 матчей
в Лиге чемпионов. Или Деулофеу, который играл в Испании, Англии и Италии. Не
хочу быть слишком критичным, но матч на международной арене - это совсем другой
уровень по сравнению с нашим национальным первенством», - приводит слова Ди
Бьяджо официальный сайт УЕФА.