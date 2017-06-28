Альберт Селадес: Это был тяжелый матч, но я доволен выступлением своих подопечных

Главный тренер сборной Испании Альберт Селадес прокомментировал победу над командой Италии (3:1) в полуфинале молодежного чемпионата Европы по футболу.

«Это был тяжелый матч. Нам противостоял сильный соперник. Порой мы играли очень хорошо, а временами не очень. Но я доволен выступлением своих подопечных. Игроки хотят биться до конца.

Конечно, у нас есть хорошие футболисты, играющие на высоком уровне в нашей и других европейских лигах, но самое главное - это их взаимоотношения. Это действительно команда.

Хет-трик Сауля? Он играет действительно хорошо. Он играет на высоком уровне уже в течение долгого времени в клубе, в главной сборной и у нас. Он помогает нам как впереди, так и в обороне. У него есть много навыков и умений, о которых знает любой, кто следит за испанским футболом. Кроме того, он голоден до побед. За этим приятно наблюдать», - приводит слова Селадеса официальный сайт УЕФА.