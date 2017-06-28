Альберт Селадес: Это был тяжелый матч, но я доволен выступлением своих подопечных
Главный тренер сборной Испании Альберт Селадес
прокомментировал победу над командой Италии (3:1) в полуфинале молодежного
чемпионата Европы по футболу.
«Это был тяжелый матч. Нам противостоял сильный соперник.
Порой мы играли очень хорошо, а временами не очень. Но я доволен выступлением
своих подопечных. Игроки хотят биться до конца.
Конечно, у нас есть хорошие футболисты, играющие на высоком
уровне в нашей и других европейских лигах, но самое главное - это их
взаимоотношения. Это действительно команда.
Хет-трик Сауля? Он играет действительно хорошо. Он играет на
высоком уровне уже в течение долгого времени в клубе, в главной сборной и у
нас. Он помогает нам как впереди, так и в обороне. У него есть много навыков и
умений, о которых знает любой, кто следит за испанским футболом. Кроме того, он
голоден до побед. За этим приятно наблюдать», - приводит слова Селадеса
официальный сайт УЕФА.